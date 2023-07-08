رئيس مصلحة الجمارك يكشف كمية الذهب المسموح بدخولها مصر

قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن أي كمية من الذهب مسموح بدخولها لمصر ويتم إعفاؤها من الجمارك، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ ضريبة القيمة المضافة وتكون على المصنعية فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الذهب يدخل لمصر بسلاسة وبدون أي مشاكل، مؤكدًا أن مصر دخل إليها 450 كيلو جرامًا من الذهب خلال الفترة الماضية، وهو يعد احتياطيًا نقديًا، حتى وإن كان موجودًا لدى المواطنين لأنه داخل مصر.

الجديد حول أزمة البضائع

وعن أزمة البضائع، قال إنها اختفت بنسبة كبيرة وعندما تم تفعيل الفاتورة الإلكترونية توقفت يومين، وكان هناك اجتماع مع وزير المالية وتم تسهيل الإجراءات وعمل فرق مساعدة والأمور تسير بثبات ولا يوجد تكدس.