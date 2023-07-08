"الملا": نخطط لمزايدة مفتوحة للبحث والتنقيب عن الذهب والنفط

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تخطط أن تكون كل عام على الخريطة العالمية لطرح المناقصات للتنقيب عن البترول والغاز والنفط، بالإضافة للتنقيب عن الذهب في أماكن بجنوب مصر.

الملا: نخطط لمزايدة مفتوحة كل عام للبحث والتنقيب عن الذهب والنفط

وتابع «الملا» في تصريحات صحفية على هامش صريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن، أن الوزارة من خلال الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعي «إيجاس» وشركة جنوب الوادي القابضة، وهيئة الثروة المعدنية، تخطط أن يكون هناك مزايدة مفتوحة حتى تكون هناك أماكن مفتوحة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز والذهب طول العام.

وفي سياق منفصل، تنطلق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى نسخته الثانية تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 وعلى مدار يومين، وسيستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين الراغبين فى أداء أعمالهم فى مصر والمنطقة، وسيسلط الضوء على خارطة طريق للمضى قدماً فى إطلاق كافة امكانات قطاع التعدين فى ظل ما حققته النسخة الأولى من المؤتمر والتى عقدت فى شهر يونيو العام الماضى.