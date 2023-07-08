الباز يوجّه رسالة للفنان على الحجار: الموسيقى تجمع ولا تفرق

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة للفنان علي الحجار، بعد إقامة حفله أمس في نفس موعد حفل الفنان مدحت صالح، قائلًا: "أهمس في أذن الصديق علي الحجار، لا تجعل المشهد يبدو وكأن الحفل معارضة في وجه الحكومة".

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "علي الحجار فنان يقوم برسالة بفنه لكنه لما دخل مساحة السياسة أضرته كثيرًا، وأتمنى ألا يستخدم الخلاف في مساحة كيد سياسي، فالفن يجمع ولا يفرق، الموسيقى تجمع ولا تفرق".

وأردف: "الناس لازم تبقى عارفة إنها تخدم بلد وليس مصالح شخصية، مع الاحتفاظ الكامل بحقوق الناس".