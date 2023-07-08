مبادرة رئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات

اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث إن انتقاء واختيار المعلمين في مصر حاليًا يتم وفقًا لعدد من المعايير بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية في إطار تطوير المنظومة التعليمية ككل، وذلك من خلال امتلاكهم المهارات المهنية والمعارف والقيم والسلوكيات المهنية السليمة، فضلًا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية.



وانطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.

وبلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى ١٤٠ ألفًا، فى حين أن الوزارة طلبت تعيين ٣٠ ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصفوف الثلاثة الأولى فى المرحلة الابتدائية، كما أن من بين الـ١٤٠ ألف متقدم كان هناك ١١٠ آلاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل الامتحان ٩٥ ألفًا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ٢٨ ألفًا، وبالتالى أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية فى تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل برنامجين تدريبيين للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات، الأول برنامج تأهيل تربوى للتعلم النشط مدته ٤ أيام والبرنامج الثانى خاص بالتدريب واللياقة البدنية والذهنية الهدف منه تدريب المعلمين على تحمل الأعباء الجسدية أثناء العرض والشرح داخل الفصول وأيضا لتثقيفهم وتعريفهم بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة باعتباره جزءًا مهمًا الولاء والانتماء للمعلم، ثم بعد ذلك يتم إحضار المعلمين الجدد إلى الأكاديمية العسكرية لاستكمال إجراءات الكشف الطبى والرياضى وعمل كشف الهيئة، مما يؤكد وجود آلية لانتقاء المعلمين فى مصر تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفأ دون وساطة أو تدخل بشرى.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مسوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.