الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، السبت، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع وإلا فوقف العنف مستحيل.

وأوضح المتحدث الأوروبي خلال تفقده رفقة 30 دبلوماسيا، اليوم، آثار الدمار في مخيم جنين، أنه تم تدمير عشرات البيوت في إطار 9 كم، وتدمير أنابيب الشرب والصرف الصحي.

وأكد بورغسدورف أن الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلما، وما جرى انتهاك للقانون الدولي.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها الإثنين الماضي، استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم 5 أطفال وأكثر من 140 مصابا، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.