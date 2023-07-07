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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"فتح": قوات الاحتلال حاولت تعويض فشلها في جنين بالتصعيد بنابلس

حركة فتح
حركة فتح

قال محمد حمدان، أمين سر حركة فتح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت تعويض فشلها في جنين بالتصعيد في نابلس.

وأضاف حمدان خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الإسرائيلي بكل أسلحته ودباباته لم يستطع أن ينتصر على فئة قليلة لديها يقين بأن النصر حقيقة وأن القضية لا ريب فيها واليوم حاول أن يعوض فشله بالعدوان على نابلس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال شنت هجومًا على مدينة نابلس اليوم واغتال اثنين من كتائب شهداء الأقصى وتم تشييع جثمانهما قبل قليل.

وأكد حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تعويض عدم قدرته في تحقيق أهدافه على المقاومة الفلسطينية التي تتعاظم يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن المزاج الفلسطيني العام تحول باتجاه التصعيد والاشتباك مع هذا المحتل وضربه في عقر داره كما حدث في تل أبيب.

وتابع: "كل هذا الإرهاب والتوحش الصهيوني لن يجدي نفعًا وستتحول كرة الثلج المتدحرجة لتنفجر في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي".

قوات الاحتلال جرائم قوات الاحتلال نابلس العدوان على نابلس القاهرة الإخبارية

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