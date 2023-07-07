مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اقتحام مخيم جنين محاولة إسرائيلية للسيطرة على الضفة

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال، حيث تضم عناصر مصنفة إرهابيًا مثل بن غفير، مؤكدًا أن إسرائيل تريد القضاء على المشروع الوطني والنضال الوطني الفلسطيني.

وأضاف «العكلوك»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الاحتلال الإسرائيلي أراد إخضاع مخيم جنين، والقضاء على المقاومة الفلسطينية وفرض سيطرتها على الضفة الغربية، واستشهدا بحديث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن منذ أيام قليلة أنه سيحارب فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن عدد من وزراء حكومة “نتنياهو” المتطرفين أصدروا أيضًا مثل هذه التصريحات، مؤكدًا أن تلك الحكومة ينظرون إلى جنين على أنها منطقة خارجة عن السيطرة والرقابة الإسرائيلية، وينظرون لها كملجأ ومكان للمقاومة الفلسطينية، فأرادوا كسر هذه الفكرة، وقاموا باقتحام جنين.