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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 2 فى 15 مايو بتهمة سرقة أسلاك الكهرباء

سرقة أسلاك الكهرباء
سرقة أسلاك الكهرباء

نجحت الداخلية في ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما "جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية- مقص معدنى- زراديه- فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار" وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء كائن بدائرة القسم.

 كما أضافا حيازتهما السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم "بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب "3" وقائع سرقة بذات الأسلوب.

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