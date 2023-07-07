جاسمين طه: "الشركة المتحدة" تؤمن بأهمية التراث الفني في معركة الوعي

أعربت الإعلامية جاسمين طه زكي، عن فخرها بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودورها في إحياء إعادة إحياء التراث الموسيقي من خلال مشروع "الأساتذة ومدحت صالح" الذي تستضيفه دار الأوبرا.

وأضافت جاسمين طه، خلال تقديمها فعاليات حفل "الأساتذة" بدار الأوبرا المصرية، عبر فضائية الحياة: "شهادتي مجروحة لأنني بنت الشركة المتحدة، وأنتمي بكل فخر لهذه المؤسسة القوية العريقة الوطنية".

ووجهت رسالة تحية وتقدير لقناة الحياة، وكل العاملين بها والقائمين عليها لما تبذله من مجهود رائع ومنظم ومشرف وراقي، معقبة: "أنا كمصرية فخورة جدًا بهذا المجهود المتميز".

وأشارت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي التي تعمل على تنظيم حفل "الأساتذة" مع دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى أن “المتحدة” ودار الأوبرا يعتبران بيتها، حيث أن دار الأوبرا تعتبر منبر الثقافة والفنون في الوطن العربي، كما أن الشركة المتحدة مؤمنة بأهمية التراث المصري الموسيقي والفني وتأثيره في تكوين الوعي العام لدى الشعب المصري.

ويحيي المطرب مدحت صالح أول حفلات مشروع «الأساتذة» بحفل جماهيري ضخم، يرفع لافتة كامل العدد، الليلة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

موعد حفل «الأساتذة» لمدحت صالح والقناة الناقلة

يقام حفل «الأساتذة» لمدحت صالح الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة (الحياة).

برنامج حفل مدحت صالح «الأساتذة»

مشروع «الأساتذة» يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، ويتضمن برنامج الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم.. وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى.