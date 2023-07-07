التحريات في مصرع عامل الطالبية: اختل توازنه أثناء تركيب لافتة أحد المطاعم

كشفت التحريات الأولية في مصرع عامل بعد سقوطه من واجهة عمارة بالطالبية أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى اختل توازنه وسقط أثناء تركيب لافتة أحد المطاعم.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع عامل سقط من علو بشارع العروبة بدائرة اقسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل فى العقد الخامس من عمره، مصابة بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من علو أثناء تركيب لافتة إعلانات أحد المطاعم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شهود عيان أفادوا أن المتوفى أثناء تركيبة لافتة إعلانات المطعم اختل توازنه وسقط جثة هامدة في الحال، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.