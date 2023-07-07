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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة نارية في مدينة نصر

أسلحة نارية
أسلحة نارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: "3 أشخاص بحوزة أحدهم فرد خرطوش)، (طرف ثان: 3 أشخاص أحدهم مصاب برش خرطوش بالظهر)، (طرف ثالث: أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة)، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين الأول والثانى بجوار معرض السيارات الخاص بالطرف الثالث، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب وقام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وكذا إصابة (أحد الأشخاص) تصادف تواجده بمحل المشاجرة.

كما قام الطرف الثالث بإطلاق عيار نارى فى الهواء من الطبنجة المضبوطة بحوزته خشية قيام طرفى المشاجرة بإتلاف السيارات الخاصة بالمعرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أطراف المشاجرة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

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