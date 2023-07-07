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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن بصعق كهربائى فى الصف

صعق كهربائي
صعق كهربائي

لقى مسن مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء في إحدى قرى الصف في محافظة الجيزة.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص بقرية في الصف، وبإجراء التحريات تبين أن مسنًا أصيب بصعق كهربائي أدى إلى مصرعه في الحال. 

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، بالإضافة إلى شهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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