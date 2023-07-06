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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كابيتانو مصر 2023.. مواعيد الاختبارات لمواليد 2009 بالمحافظات كافة

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج " كابيتانو مصر 2023" للموسم الثاني، بإعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بمحافظات الجمهورية كافة، تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية. 

مواعيد  الاختبارات كالتالي:

١- سوهاج  أيام ١٢ و ١٣ يوليو ٢٠٢٣  ، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج

٢- اسوان أيام ١٥ و ١٦ يوليو ٢٠٢٣ في  ملاعب جامعة  اسوان

٣- المنيا  أيام  ١٩ و ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

٤- بورسعيد أيام  ٢٤ و ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب  المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

٥- البحيرة أيام  ٣٠ و ٣١ يوليو٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور  للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

٦- المنوفية أيام  ٥ و ٦ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

٧- الغربية  أيام  ٩ و ١٠ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

٨ - القاهرة أيام  ١٣ و ١٤ اغسطس٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الجزيرة.
 

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