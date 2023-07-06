كابيتانو مصر 2023.. مواعيد الاختبارات لمواليد 2009 بالمحافظات كافة

بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج " كابيتانو مصر 2023" للموسم الثاني، بإعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بمحافظات الجمهورية كافة، تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية.



مواعيد الاختبارات كالتالي:



١- سوهاج أيام ١٢ و ١٣ يوليو ٢٠٢٣ ، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج



٢- اسوان أيام ١٥ و ١٦ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب جامعة اسوان



٣- المنيا أيام ١٩ و ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.



٤- بورسعيد أيام ٢٤ و ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.



٥- البحيرة أيام ٣٠ و ٣١ يوليو٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.



٦- المنوفية أيام ٥ و ٦ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.



٧- الغربية أيام ٩ و ١٠ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.



٨ - القاهرة أيام ١٣ و ١٤ اغسطس٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الجزيرة.

