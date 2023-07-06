أولياء أمور: "بنقول لأولادنا اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على الله"

احتشد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، في انتظار انتهاء الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانتهاء امتحان اللغة الأجنبية.

وقالت هدى عبدالفتاح، ولية أمر الطالبة إسراء عبدالعال، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ "الدستور"، إن ابنتها رغم أنها تذاكر بكد الا أنها دائما ما تشعر بالقلق والتوتر قبل موعد الامتحان، الأمر الذي يجعل الأم تعمل بشكل دؤوب على تهدئة روعها والسيطرة على توترها.

فيما قالت إيمان عطية، ولية أمر الطالبة أسماء عيد، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ “الدستور”، إن الامتحانات تقلق الطلاب لأن بها عدد كبير من الأسئلة غير مباشر، مشيرة:" بقول لبنتي في كل امتحان اعملي اللي عليكي وسيبي الباقي على الله"

فيما أضافت فايزة أحمد ولية أمر الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، إلى إن التوفيق من عند الله، ولا تهم صعوبة وسهولة الامتحان المهم الاستعداد الجيد.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (اللغة الأجنبية الاولى)، اليوم الخميس وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الاحياء) شعبة العلوم، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.