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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الإسماعيلي يصدر قرارات حاسمة بعد أحداث مباراة الأهلي وأسعار الدواجن اليوم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- فى بيان رسمي.. الإسماعيلي يصدر قرارات حاسمة بعد أحداث مباراة الأهلي

الإسماعيلي

أصدر النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، ردًا على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الدراويش أمام الأهلي.

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- أسعار الدواجن اليوم فى مصر الخميس 6-7-2023

أسعار الدواجن

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 69 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية وتتخطى الـ 80 جنيها.

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- هبة طوجى: أعشق مصر وجمهورها والغناء فى الأوبرا كان حلمًا

هبة طوجى

هبة طوجى، صوت خاص وطراز متفرد فى الغناء وأسلوب يذكر بطرق العظماء فى الفن والموسيقى، وهو ما يليق بابنة مدرسة الرحبانية، وتلميذة الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى.

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- هبوط أسهم "وول ستريت" بشكل جماعي وسط مخاوف حول الفائدة

وول ستريت

أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" على انخفاض طفيف، إذ يدرس المستثمرون محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع ترقبهم بيانات اقتصادية مهمة في الأيام المقبلة.

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فى ذكرى رحيل ملكة الأناقة الفنانة رجاء الجداوى.. أميرة مختار تكشف كواليس حياة والدتها

الفنانة رجاء الجداوى

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، كواليس حياة والدتها الراحلة، قائلة: "رجاء الجداوي كانت شيك وأنيقة في سلوكها، كانت شيك في ألفاظها وتعاملاتها، وفي أحكامها على الناس أيضًا". 

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حبس سائق تسبب في إصابة عسكرى مرور و3 آخرين أثناء محاولته الهروب

حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في إصابة 3 أشخاص وعسكري مرور، وذلك أثناء محاولته الهروب من عسكرى المرور.

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