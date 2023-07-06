فى بيان رسمى.. الإسماعيلى يصدر قرارات حاسمة بعد أحداث مباراة الأهلى

أصدر النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا منذ قليل، ردًا على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الدراويش أمام الأهلي.

وكان الإسماعيلي قد سقط أمام الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في ستاد برج العرب، ضمن الجولة 18 المؤجلة من بطولة الدوري.

وكشف الإسماعيلي في بيانه عن استحقاقه الحصول على ركلتي جزاء، فضلاً عن إلغاء هدف صحيح.

وقرر النادي، التقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم التحكيم الذي أدار المباراة، بالإضافة إلى المطالبة بإجراء تحقيق عاجل مع الطاقم ذاته.

كما طالب الدراويش، بتعيين حكام دوليين في المباراتين المتبقيتين للفريق ببطولة الدوري.

ويصارع الإسماعيلي من أجل البقاء حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أقرب مركز مؤدي للهبوط للقسم الثاني.

وجاء نص البيان على النحو الآتي:

" في ضوء ما انتهت عليه مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع 18 وما شابها من قرارات تحكيمية أثارت جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي..

قرر مسؤولو الإسماعيلي التقدم باحتجاج رسمي شديد اللهجة ضد طاقم التحكيم الذي افتقد معايير الحيادية في اللقاء وحرص على إلغاء هدف صحيح بشهادة الجميع، فضلًا عن إغفال ركلتي جزاء وفقًا لتصريحات أغلب خبراء ونقاد الكرة المصرية

كما يطالب الإسماعيلي بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم بسبب الأخطاء التي خرجت عن نطاق الأخطاء التقديرية رغم وجود تقنية الحكم المساعد وتسببت بشكل عام هذا الموسم في فقدان الفريق نقاطًا عدة أزمت من موقفه في جدول ترتيب الدوري المحلي

ويؤكد الإسماعيلي على ضرورة تعيين طاقم حكام دوليين في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري نظرًا لحساسية الموقف مع التشديد على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية لضمان حصول كل فريق على حقه

كما نؤكد أن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، نفى ما نشر على لسان لاعب الوسط محمد حسن بشأن الهدف الذي سجله وأكد كافة خبراء التحكيم صحته وعدم لمس الكرة بيده كما تصرف الحكم أحمد الغندور وألغى الهدف".