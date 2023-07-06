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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى ذكرى رحيل ملكة الأناقة الفنانة رجاء الجداوى.. أميرة مختار تكشف كواليس حياة والدتها

الفنانة رجاء الجداوى
الفنانة رجاء الجداوى

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، كواليس حياة والدتها الراحلة، قائلة: "رجاء الجداوي كانت شيك وأنيقة في سلوكها، كانت شيك في ألفاظها وتعاملاتها، وفي أحكامها على الناس أيضًا". 

وأضافت أميرة مختار، خلال لقاءها ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "أن رجاء الجدواي أثناء حكمها على أحد يضايقها، فإنها تلتمس له الأعذار الداخلية".

وتابعت: "الاحترام للغير كان من أقوى سمات رجاء الجداوي، ويمكن هذه هي البصمة التي تركتها بداخلنا، فقد كانت تقول دائماً انتقوا كلماتكم وألفاظكم تسامحوا مع بعضكم، لأن كل ذلك يصنع نوع من الصفاء الداخلي".

وأردفت: "3 سنوات مرت على رحيل رجاء الجداوي في اشتياق لها ووجع على فراقها، وإغداق للحب والدعاء على روح رجاء الجداوي، وهو دليل كم أنها تسكن قلوب الناس، وكم أن جمهورها وفي ومخلص.. بقول يارب ديمهم نعمة على أمي".

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