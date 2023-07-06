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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هبوط أسهم "وول ستريت" بشكل جماعى وسط مخاوف حول الفائدة

وول ستريت
وول ستريت

أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" على انخفاض طفيف، الأربعاء، إذ يدرس المستثمرون محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع ترقبهم بيانات اقتصادية مهمة في الأيام المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع أن الفيدرالي الأمريكي قرر بالإجماع ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو كوسيلة لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة لرفع الفائدة مجددا.

ولا يزال المستثمرون بعد صدور محضر الاجتماع يتوقعون على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة قبل ذلك الاجتماع من بينها التقرير الشهري للوظائف يوم الجمعة.

وفقا لبيانات أولية، انخفض "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 8.94 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة مسجلا 4446.65 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" المجمع 25.12 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 13791.65 نقطة.

وهبط "داو جونز" الصناعي 129.64 نقطة، أو بنسبة 0.38 بالمئة، إلى 34288.83 نقطة.

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