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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الخميس 6-7-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 69 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية وتتخطى الـ 80 جنيها، حتى تصل إلى المستهلك، ويختلف سعرها من منطقة لأخرى.

 واستمرت أسعار البيض في تسجيل ارتفاعات جديدة، حيث وصلت سعر كرتونة البيض إلى نحو 117 جنيها في المزارع، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس  6-7-2023.

 

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء:  69  جنيها.
  • سعر الدواجن الساسو:  90 جنيها.
  • سعر الفراخ البلدي: 95 جنيها.
  • سعر الفراخ امهات بيضاء: 56 جنيها.

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يذكر أن  الفجوة الموجودة بين إنتاج الدواجن والاستهلاك  في مصر لا تتعدى نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%،

 

أسعار الكتاكيت اليوم 

 

  • كتكوت  أبيض:  11 جنيها .
  • كتكوت  ساسو:  9 جنيهات.
  • كتكوت ساسو بيور: 10.50 جنيه.
  • كتكوت أبيض شركات: 17 جنيها.
  • كتكوت أبيض قطعان:  10.25 جنيه.
  • كتكوت بلدي: 5.75 جنيه .
  • كتكوت هجين: 7 جنيهات.
  • كتكوت سمان أبيض:  3.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض مما تسبب في قفزة كبيرة في أسعارها.

 

سعر البيض اليوم 

  • سعر كرتونة بيض أبيض : 118 جنيها.       .
  • سعر كرتونة بيض أحمر : 120 جنيها.
  • سعر كرتونة بيض بلدي : 117 جنيها.
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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى الأسواق المحلية

الدواجن سعر الفراخ الفراخ البيضاء بورصة الدواجن أسعار البيض

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