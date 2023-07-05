أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى الأسواق المحلية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في الأسواق المحلية، محور اهتمام الكثيرين من ربات البيوت خاصة لشراء كافة مستلزمات المنزل من السلع الغذائية الأساسية، والتي تكفي أفراد الأسرة عقب انتهاء عيد الأضحى وإغلاق محلات الجزارة والتي تعد إجازة سنوية لتعويض ما تم ذبحه خلال فترة العيد.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في الأسواق المحلية، وذلك عقب انخفاض ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة بفعل الإقبال على شراء اللحوم الحمراء خلال فترة عيد الأضحى المبارك 1444/2023، والذي يعد موسم سنوي في كافة الدول العربية والإسلامية وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات بيع الطيور للمستهلكين، وهى كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 65 جنيها، وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 74 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 58 جنيها وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 68 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 80 جنيها وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 98 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



بينما سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيها وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البانية في المحلات التجارية ما بين 165 و 170 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الأوراك في المحلات التجارية ما بين 80 و85 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية ما بين 75 و80 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الأجنحة في المحلات التجارية ما بين 55 و60 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الهياكل في المحلات التجارية ما بين 38 و50 جنيها.





سعر البيض والكتاكيت في المحلات التجارية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 105 جنيهات وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 105 جنيهات وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 105 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سجل الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 12 جنيها.

سجل الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 11 جنيها.

سجل الكتكوت الفيومي عمر يوم نحو 8 جنيهات.

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