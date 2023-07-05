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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى الأسواق المحلية

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في الأسواق المحلية، محور اهتمام الكثيرين من ربات البيوت خاصة لشراء كافة مستلزمات المنزل من السلع الغذائية الأساسية، والتي تكفي أفراد الأسرة عقب انتهاء عيد الأضحى وإغلاق محلات الجزارة والتي تعد إجازة سنوية لتعويض ما تم ذبحه خلال فترة العيد.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في الأسواق المحلية، وذلك عقب انخفاض ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة بفعل الإقبال على شراء اللحوم الحمراء خلال فترة عيد الأضحى المبارك 1444/2023، والذي يعد موسم سنوي في كافة الدول العربية والإسلامية وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات بيع الطيور للمستهلكين، وهى كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 65 جنيها، وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 74 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 58 جنيها وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 68 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

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سعر اليورو اليوم الاثنين 3 يوليو في التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري


 سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 80 جنيها وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 98 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


بينما سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيها وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البانية في المحلات التجارية ما بين 165 و 170 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الأوراك في المحلات التجارية ما بين 80 و85 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية ما بين 75 و80 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الأجنحة في المحلات التجارية ما بين 55 و60 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الهياكل في المحلات التجارية ما بين 38 و50 جنيها.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2023/7/4 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 فى البنوك المصرية


 

سعر البيض والكتاكيت في المحلات التجارية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 105 جنيهات وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 105 جنيهات وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 105 جنيهات، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 12 جنيها.

سجل الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 11 جنيها.

سجل الكتكوت الفيومي عمر يوم نحو 8 جنيهات.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن كيلو الفراخ البيضاء الفراخ الأمهات الفراخ الساسو الفراخ البلدي كيلو الفراخ البانية

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