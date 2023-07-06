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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: القطاع الزراعى يحقق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية

قمح
قمح

كشف الدكتور عبدالله فرج، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة في النهوض بالقطاع الزراعي، بعد ثورة 30 يونيو.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن القطاع الزراعي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية.

 

وأضاف أن ثورة 30 يونيو وضعت الزراعة على رأس أولويات الدولة المصرية، موضحاً أن العملية الانتاجية نتاج لعملية واسعة على كافة القطاعات الاقتصادية.

 

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يخدم أكثر من 24 قطاع زراعي فرعي أخر، ويشغل نسب تتجاوز 26% من جمع العمالة في السوق.

 

وأكد أن القطاع الزراعي يتكامل مع القطاعات الانتاجية الأخرى، وأقربها القطاع الصناعي، موضحاً أن هناك أكثر من 17 مجمع صناعي تم إنشائه للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد بشكل أساسي على الصناعات الزراعية من الخضار والفاكهة والنباتات العطرية والزيتية.

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