رسائل امتنان من سائحين أمريكيين لشيخ الأزهر خلال رحلته إلى الأقصر

تداول عدد من أبناء الأزهر الشريف، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال توجهه لمحافظة الأقصر في عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشاروا إلى أن عددًا من السائحين الأمريكيين التقطوا صورًا للإمام الأكبر خلال تواجده بالطائرة ونشروا الصور عبر حساباتهم الشخصية معبرين عن امتنانهم لفضيلة شيخ الأزهر لذوقه وتواضعه.

بحسب المنشور الذي تم تداوله أنه فوجئ عدد من السائحين الأمريكيين بتواجد شخصية يبدو أنها مرموقة لكثرة المحيطين بها ولم يكونوا على علم بأنه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وجاء في المنشور: "فضيلة شيخ الأزهر رفض الجلوس ودخول الطائرة قبلهم وقبل إتمام اتخاذ مقاعدهم المخصصة كونهم ضيوفًا على أرض محافظة الأقصر وقاموا بالتقاط فيديو له للتعرف عليه".

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