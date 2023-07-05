لا يفوتك هذا المساء| "الجمارك" تكذب منشور حظر استيراد 23 منتجًا.. وحملة لإزالة مخالفات البناء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"الجمارك" تكذب منشور حظر استيراد 23 منتجًا: "هدفه إثارة البلبلة"

قال المرصد الإعلامي الجمركي إنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل لإثارة البلبلة بين المواطنين في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023، بما يُخالف الواقع، جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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التصريح بدفن جثمان شاب ملقى بالشارع في ظروف غامضة بمنطقة الهرم

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شاب ملقى في الشارع في ظروف غامضة بمنطقة الهرم وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثمان شاب ملقى في الشارع في ظروف غامضة بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

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الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 برقم الجلوس

مع ظهور نتائج الدبلومات الفنية في جميع المحافظات شغل بال الطلبة وأولياء الأمور معرفة نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 برقم الجلوس عبر جوجل، والاسم من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 برقم الجلوس. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4441220

الاتحاد الأوروبي يطالب بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسودانيين دون عوائق

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، جميع الجهات المعنية في السودان إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بأمان ودون تأخير إلى المحتاجين من الشعب السوداني.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، باسم الاتحاد الأوروبي، الذي أدان خلاله بشدة القتال الدائر في السودان وكذلك استمرار رفض طرفي النزاع السعي لحل سلمي، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4441323

حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء بمدينة 6 أكتوبر (صور)

كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إدارتي الإزالات والتنمية والأحياء بالتنسيق مع شرطتي التعمير والمرافق باستمرار متابعة أعمال مخالفات البناء والتصدي لها وإزالتها في مهدها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بشروط تراخيص البناء؛ للحفاظ على المظهر الحضاري بها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4441324

لمرضى البهاق.. نصائح حول النظام الغذائي ونمط الحياة لعلاج شامل

البهاق هو حالة جلدية معقدة تجعل الأفراد المصابين يعانون من ضغوط جسدية ونفسية، وبينما يواصل الطب الحديث استكشاف طرق العلاج المختلفة، هناك اهتمام متزايد بتقديم علاجات إعتيادية، وهو نظام قديم للطب في إدارة البهاق.

وكشف الدكتور تامر الزهار، استشاري استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، إنَّ نهج العلاج يشمل تهدئة الأعراض لا منعها تمامًا، والتي عبارة عن تنظيف الجسم من السموم، وتجديد شباب الجلد المصاب. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4440504

بعد موافقة النواب.. كيف يساهم تعديل قانون الاستثمار في جذب رؤوس أموال جديدة؟

الاستثمار في مصر، أحد أهم الملفات الشائكة، المطروحة بقوة لمناقشتها أمام مجلس النواب، وشهدت الفترة السابقة عدد من الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة، فيما يخص بنود قانون الاستثمار وإمكانية تعديله، لصالح فتح آفاق جديدة يستفيد منها المستثمرين المحليين والأجانب. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على الرابط التالي بالأسفل:

https://www.dostor.org/4441185