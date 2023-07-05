حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدينة 6 أكتوبر (صور)

كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إدارتي الإزالات والتنمية والأحياء بالتنسيق مع شرطتي التعمير والمرافق باستمرار متابعة أعمال مخالفات البناء والتصدي لها وإزالتها في مهدها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بشروط تراخيص البناء؛ للحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وفي هذا الإطار، قاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة لإزالة التعديات استهدفت قطاعي الشمال والجنوب، بمشاركة كل من محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز، وماهر سعد القائم باعمال معاون رئيس الجهاز، إسلام عادل رئيس لجنة الإزالات والمشرف العام على رئاسة الأحياء ورجال الأمن بالجهاز.

وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لزيادة النسبه البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بالقطعة رقم 763 بمنطقة الإسكان الاجتماعى 276 ، والقطعة رقم 2035 بمنطقة 2000 قطعة.

كما تم إزالة محاولة البناء في الردود الأمامي بناء محلات للقطعة رقم 25 بالمجاورة الثانية بالحي الأول وكذا إزالة فورية لزيادة النسبه البنائية بالمخالفة للاشتراطات للقطعة رقم 13 بالمجاورة الأولى بالحي الثالث.

وقامت الحملة بمصادرة الأدوات المستخدمة وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز.

وشدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على الإدارات المعنية يضرورة استمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، منوها إلى أن الخط الساخن للشكاوي (15100) يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوي السكان.