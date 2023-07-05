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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الجمارك" تكذب منشور حظر استيراد 23 منتجًا: "هدفه إثارة البلبلة"

الجمارك
الجمارك

قال المرصد الإعلامي الجمركي إنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل لإثارة البلبلة بين المواطنين في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3  شهور من تاريخ 5 يوليو 2023، بما يُخالف الواقع، جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.

أضاف المرصد، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليس من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات. 

وأهاب المرصد بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل؛ حتى لا يساعدوا في نشرها.

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