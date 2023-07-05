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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 برقم الجلوس

الدبلومات الفنية 
الدبلومات الفنية 

مع ظهور نتائج الدبلومات الفنية في جميع المحافظات شغل بال الطلبة وأولياء الأمور معرفة نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 برقم الجلوس عبر جوجل، والاسم من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة.

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2023 برقم الجلوس.

 واعتمد الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني نتائج الطلاب، معلنًا عنها اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 من خلال مؤتمر صحفي لظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس في جميع المحافظات نظام 3 و5 سنوات لجميع طلبة المدارس الثانوية الفنية من متنوع الإدارات التعليمية، وغيرها من متنوع المحافظات الأخرى، والبالغ عددها حوالي 1300 مدرسة.

وأعلن حجازي في أمس الثلاثاء جميع أسماء أوائل الدبلومات الفنية، ويكون من بينهم طالبين في الثانوي التجاري، فيما قد ظهرت نتائج دبلوم التجارة برقم الجلوس اليوم الأربعاء وهو نظام الثلاث والخمس كسنوات 2023.

ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ظهور نتائج دبلوم التجارة برقم الجلوس لعام 2023 متاحًا من خلال هذا الرابط، وعلى طلبة الصف الثالث الثانوي التجاري كتابة في رقم جلوسه وتكون بشكل صحيح للحصول عليها من هنا.

وبإمكان جميع الطلاب أيضًا الحصول على درجة دبلوم تجارة 2023 من خلال الاسم فقط، طبقا لما قد حددته وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني.

نتيجة الدبلوم الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

ويتمكن الطلبة من متنوع المحافظات بما فيها معرفة نتائج الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ومن الاسم لطلاب المدارس التجارية عن طريقين، الأولى: إلكترونيًا من خلال بوابة التعليم الفني.

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والطريق الثانية للحصول على جميع نتائج الصف الثالث التجاري 2023 من خلال الاسم فقط وذلك سوف يتاح في اليوم التالي من أجل إعلان جميع النتائج إلكترونيًا، وسوف يحصل عليها الطالب من خلال كافة الكشوف المدرسية التي سوف توضع بأماكن ظاهرة بها.

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