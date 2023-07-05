ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنسبة نجاح 64.47% اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

طلاب
طلاب

اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بنسبة نجاح 64٫47%.

وتفوقت البنات على البنين فى قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، حيث حصدت الطالبات 22 مركزا ضمن المراكز الأولى بقائمة الأوائل هذا العام، مقابل 7 مقاعد للبنين،  لتضم قائمة الأوائل هذا العام 29 طالبا وطالبة فقط.

وينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني.

وتضمن قائمة الأوائل، الطالبة ندي أيمن عشري العبد، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية، من محافظة المنوفية، بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات.

والطالب عمر محمد محمدي، من مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، وحصل على المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات.

والطالبة فيرنا أسامة إسكندر، من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية دبلومات فنية.

والطالبة إنجى خالد السيد محمود، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية.

والطالبة منة الديب في الدبلومات الفنية من مدرسة رأس البر الفندقية، وحصلت على المركز الأول.

والطالب محمد رزق سليمان قنيبر - قرية الحدادي - سيدي سالم الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7.

والطالبة فيرينا أسامة إسكندر بمدرسة اسكندرية الفندقية المشتركة العسكرية بمحافظة الإسكندرية، وحصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية دبلوم فني فندقي.

والطالبة بسمة شوقى عبدالحميد بمدرسة الشهيد هيثم سامى الصناعية بنات بإيتاى البارود لحصولها علي المركز الثانى على مستوي الجمهورية نظام الجدارات.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدراسي 2022 2023 الدبلومات الفنية لعام 2023 الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

"الداخلية" تكشف تفاصيل واقعة "إلقاء كسر زجاج فى البحر" بالغردقة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

وزير كويتى: علاقتنا مع مصر تاريخية ومتجذرة ونحرص على توطيدها

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. البنات يتفوقن على البنين بـ22 طالبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا