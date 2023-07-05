بنسبة نجاح 64.47% اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بنسبة نجاح 64٫47%.

وتفوقت البنات على البنين فى قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، حيث حصدت الطالبات 22 مركزا ضمن المراكز الأولى بقائمة الأوائل هذا العام، مقابل 7 مقاعد للبنين، لتضم قائمة الأوائل هذا العام 29 طالبا وطالبة فقط.

وينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني.

وتضمن قائمة الأوائل، الطالبة ندي أيمن عشري العبد، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية، من محافظة المنوفية، بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات.

والطالب عمر محمد محمدي، من مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، وحصل على المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات.

والطالبة فيرنا أسامة إسكندر، من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية دبلومات فنية.

والطالبة إنجى خالد السيد محمود، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية.

والطالبة منة الديب في الدبلومات الفنية من مدرسة رأس البر الفندقية، وحصلت على المركز الأول.

والطالب محمد رزق سليمان قنيبر - قرية الحدادي - سيدي سالم الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7.

والطالبة فيرينا أسامة إسكندر بمدرسة اسكندرية الفندقية المشتركة العسكرية بمحافظة الإسكندرية، وحصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية دبلوم فني فندقي.

والطالبة بسمة شوقى عبدالحميد بمدرسة الشهيد هيثم سامى الصناعية بنات بإيتاى البارود لحصولها علي المركز الثانى على مستوي الجمهورية نظام الجدارات.