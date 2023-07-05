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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الغرف التجارية تطمئن المدخنين: "الأسعار ستنخفض قريبًا"

السجائر
السجائر

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر مؤخرًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية " صدي البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار السجائر إيجابي للمدخن والانخفاض قريبًا.

وأضاف أن السجائر تكلف الدولة 240 مليار جنيه سنويًا، موضحا أن ارتفاع أسعارها بسبب استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن السجائر تسبب أمراضًا كثيرة، وأنه يتمني إقلاع الكثير من المدخنين عن شرب السجائر، موضحًا أن السجائر تكلف الدولة الأموال الكثيرة وقد تصل لـ ثلاثة أضعاف ما تدخله للدولة، لآن هؤلاء الأشخاص يكلفون الدولة الكثير من الأموال.

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