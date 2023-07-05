كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بالزوج عبر بوابة مصر الرقمية

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بالزوج، خاصة بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة الزوجة على البطاقة التموينية.

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وقد بدأت وزارة التموين على بوابة مصر الرقمية إضافة خانة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا على بطاقة زوجها عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

وإضافة الزوجة متاح للفئات الأكثر احتياجا والمنصوص عليها فى القرار الوزارى المنظم لإضافة المواليد وتشمل

تكافل وكرامة

الضمان الاجتماعي

والأسر البديلة

وأصحاب كروت الخدمات المتكاملة وأسر الشهداء

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بالزوج

يوجد عدد من الخطوات لإضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بالزوج فيأتي ذلك من خلال الآتي:-

يقوم المواطن بالدخول على بوابة مصر الرقمية.

يقوم المواطن باختيار خانة التموين.

ثم يختار إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا.

إدخال رقم الموبايل المسجل علي بوابة مصر الرقمية والمفيد عليه بطاقة التموين.

وفي حالة عدم وجود حساب يتم إنشاء حساب جديد.

يتم إدخال البيانات الرقم القومي الخاص بالزوج والزوجة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أتاحت خدمة إضافة الزوجة على البطاقة التموينية الخاصة بزوجها، بعد فصلها من بطاقة التموين الخاصة بأسرتها على بوابة مصر الرقمية.

الفئات المستهدفة بالإضافة على بطاقات التموين

كما استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ9 سنوات الماضية، منها إضافة مواليد بعض الفئات على البطاقات التموينية بينها “أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة”، على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كشف عن إضافة مواليد كل الأشخاص الذين استوفوا الشروط بشكل أساسي، بعد ٢١ يوما من التقدم للإضافة.

وأضاف الوزير أن مديريات التموين والتجارة الداخلية طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، التي يستقبلها ديوان عام وزارة التموين بشكل أسبوعي، لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، هي مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملى كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، وسيتم مراجعة بيانات الطلبات مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها.

شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية

وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية إلى ديوان عام وزارة التموين.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزجة" يحق لها إضافة عدد 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد اخر ،لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية مع استمرار صرف الدفعة الخامسة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، إذ يستمر صرف الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.