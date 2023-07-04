ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين :الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل خمس شهور ونصف

وزير التموين: المخزون الاستراتيجى من القمح والسلع واللحوم والدواجن آمن

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، يكفي لحوالي خمسة أشهر ونصف الشهر، مشيرًا إلى استمرار موسم التوريد حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحكومة مستمرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل على زيادة الاحتياطي وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لتكفي لفترات زمنية طويلة.
ونوه بأن مخزون الزيت يكفي أكثر من 3.4 شهور، وأن الأرز يكفي أربعة شهور، وذلك مع قرب بدء موسم الحصاد في سبتمبر المقبل، والسكر يتخطى الـ6 أشهر.
ولفت إلى زيادة معدلات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، لتكفي لأكثر من 11 شهرًا، بالإضافة إلى وجود 3750 ألف رأس ماشية في المحاجر الصحية، والدواجن 3.4 شهور. 

وأكد وزير التموين، على مواصلة الوزارة في زيادة تأمين المخزون من اللحوم، مع التدفق في الشحنات الواردة من الخارج، واستمرار الطرح بسعر مناسب للمواطن على مدار العام.

التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الاحتياطي الاستراتيجي المنافذ الثابتة والمتحركة تأمين المخزون الاستراتيجي برنامج تكافل وكرامة عبد الفتاح السيسي من السلع الأساسية معاون وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخل

الأكثر قراءة

فتاة أمامه.. ماذا قال صاحب الوضع غير اللائق على الدراجة النارية أمام النيابة؟

بعد 15 يومًا من غيابها.. «زمزم» خرجت للعب فعادت جثة في جوال

التعليق الأول للسفير التركى الجديد لدى مصر

بث مباشر من موقع عملية الدهس فى تل أبيب

البرلمان العربى يرحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا 

بدء تحصيل رسوم الممارسة إلكترونيا وحصر "حرامية الكهرباء" يوليو الجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب