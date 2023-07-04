وزير التموين: المخزون الاستراتيجى من القمح والسلع واللحوم والدواجن آمن

وزير التموين :الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل خمس شهور ونصف

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، يكفي لحوالي خمسة أشهر ونصف الشهر، مشيرًا إلى استمرار موسم التوريد حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحكومة مستمرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل على زيادة الاحتياطي وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لتكفي لفترات زمنية طويلة.

ونوه بأن مخزون الزيت يكفي أكثر من 3.4 شهور، وأن الأرز يكفي أربعة شهور، وذلك مع قرب بدء موسم الحصاد في سبتمبر المقبل، والسكر يتخطى الـ6 أشهر.

ولفت إلى زيادة معدلات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، لتكفي لأكثر من 11 شهرًا، بالإضافة إلى وجود 3750 ألف رأس ماشية في المحاجر الصحية، والدواجن 3.4 شهور.

وأكد وزير التموين، على مواصلة الوزارة في زيادة تأمين المخزون من اللحوم، مع التدفق في الشحنات الواردة من الخارج، واستمرار الطرح بسعر مناسب للمواطن على مدار العام.