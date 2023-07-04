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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد المواطنين على المجمعات الاستهلاكية لصرف نقاط التموين.. والأهالي: السلع كلها متوفرة

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية

فتحت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أبوابها لاستقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، واستبدال نقاط التموين والخبز عقب إجازة عيد الأضحى، الأمر الذي تسبب في تكدس كبير على منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وجاءت أسعار السلع  التموينية على النحو التالي، سعر الأرز  1 كجم بسعر 12.60 جنيه، كيلو السكر  19.68 جنيه، سعر الزيت في التموين: زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، سعر الدقيق 1 كجم بسعر 18.00 جنيه، سعر ظرف القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات، سعر علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات، سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه، سعر الجبنة 500 جم بسعر 14 جنيهًا، سعر الجبنة 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

و رصدت "الدستور"، آراء المواطنين حول السلع المطروحة، وأسعارها مقارنة بالأسعار المتواجدة بها في الأسواق والمحال التجارية، والوقوف على انطباعهم عن السلع التي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- عفاف محمد: الأسعار التي فرضتها وزارة التموين مخفضة بنسبة كبيرة

قالت عفاف محمد، القاطنة في شارع زين العابدين التابع لحي السيدة زينب في محافظة القاهرة، لـ" الدستور" إن كل المنتجات متوفرة بكميات كبيرة، وأن الأسعار التي فرضتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مخفضة بنسبة كبيرة عن الأسعار المتواجدة في الأسواق والمحال التجارية، معقبة:" الأرز في التموين بـ 12 جنيه و60 قرش وبره بنشتريه بـ 25 و30 جنيه.

التقطت منها عايدة محمود، إحدى القاطنات في شارع طنطاوي جوهر، في حي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة لـ" الدستور"، أنها تشتري كل منتجاتها من السلع الغذائية من المجمعات الاستهلاكية لأن أسعارها مخفضة بشكل كبير، وجودتها عالية.

فيما أضافت علا محمد، إحدى القاطنات في شادر سوق السمك، في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة لـ" الدستور" أن المجمعات الاستهلاكية توفر المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وبجودة عالية.

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