"التموين" تعتمد عقوبات ضد محطات البنزين المتلاعبة بالأسعار

أوضح محمد سعد الله، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، تفاصيل اعتماد وزارة التموين عقوبات ضد محطات البنزين المتلاعبة بالأسعار، قائلًا: "إن المواد البترولية تعتبر من أهم السلع الضرورية بالنسبة للسوق المصري، ومحطات البنزين تشهد الكثير من المخالفات".

وأضاف محمد سعد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمها الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك مخالفات لا ينتبه إليها المواطن العادي، لكنها تكون محصورة بالنسبة للتموين، لافتاً إلى أن هناك محطات بنزين تبيع المواد البترولية بسعر أعلى من السعر الرسمي، خاصة السولار والبنزين 80 لأنهما مدعمين بمبلغ أكبر من بنزين 90 وبنزين 95.

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات وبعض المصانع التي تحتاج إلى السولار لا تمتلك تصريح رسمي من الجهات التموينية، فيمكنها التلاعب وبيع الكمية المطلوبة بسعر أعلى من السعر الرسمي، وفي هذه الحالة يتم ضبطه وتحرير مخالفة.