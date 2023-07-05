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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع ماسون ماونت حتى 2028

ماسون ماونت
ماسون ماونت

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط ماسون ماونت، قادمًا من تشيلسي، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن ماسون ماونت، وقع عقدًا مع النادي، يمتد حتى يونيو عام 2028، مع خيار التمديد لمدة موسم آخر.

وكان ماونت قد بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف ناشئي تشيلسي، قبل أن ينضم للفريق الأول لـ"البلوز"، في يوليو عام 2019.

وشارك ماونت، مع تشيلسي، في 195 مباراة، سجل خلالها 33 هدفًا. وساهم ماونت، في تتويج “البلوز” بلقب دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2021.

ومن جانبه، عبر ماسون ماونت، عن سعادته بالانضمام لصفوف فريق “الشياطين الحمر”، مشيرًا إلى أن اللعب لمانشستر يونايتد، سيكون تحديًا هامًا بالنسبة له.

وقال ماونت، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “ليس من السهل ترك النادي الذي نشأت فيه، لكن مانشستر يونايتد سيقدم تحديًا جديدًا مثيرًا للمرحلة التالية من مسيرتي. بعد أن تنافست ضدهم ، أعرف مدى قوة الفريق الذي انضممت إليه، ولا أطيق الانتظار لأكون جزءًا من هذه المجموعة التي ستقود الفريق للفوز بالبطولات الكبرى”.

وأضاف: "يمكن للجميع أن يرى أن النادي قد خطى خطوات كبيرة للأمام تحت قيادة إريك تن هاج. بعد أن التقيت بالمدرب وناقشت خططه ، لم أستطع إلا أن أكون أكثر حماسة للمواسم المقبلة، وأنا مستعد للعمل الشاق المتوقع هنا".

وتابع: "أنا طموح للغاية؛ أعرف كم هو رائع أن تفوز بألقاب كبرى وما يتطلبه الأمر. سأبذل قصارى جهدي لتجربة ذلك مرة أخرى في مانشستر يونايتد".

ومن جانبه، قال جون مورتو، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "ماسون لاعب كرة قدم ذكي للغاية ولديه العديد من الصفات الفنية الرائعة التي ستضيف إلى فريقنا بشكل كبير".

وأضاف: "لقد أعجبنا بمواهبه لفترة طويلة ، لذلك يسعدنا أنه اختار اتخاذ الخطوات التالية في مسيرته هنا في أولد ترافورد".

وواصل مورتو حديثه: "أسلوبه في اللعب وسماته مناسبة تمامًا لهذا الفريق ، ونعتقد جميعًا أنه سيحسِّن المزيد من العمل مع إريك تن هاغ وطاقمه التدريبي. ماسون نفسه لاعب من الطراز العالمي ولكن لديه أيضًا القدرة على تحسين اللاعبين من حوله من خلال ذكاء لعبه ووعيه التكتيكي.

وتابع: "لقد تأثرنا بشكل خاص برغبته القوية في الانضمام إلى يونايتد ، وتعطشه لمزيد من النجاح ، حيث ندفع لرفع مستويات أدائنا في الموسم المقبل وما بعده."

مانشستر يونايتد تشيلسى ماسون ماونت جون مورتو أولد ترافورد دوري ابطال اوروبا

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