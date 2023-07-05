كيفية التقديم لمنحة جامعة أبو ظبي في الإمارات 2023/2024 والتخصصات المتاحة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحة بجامعة أبوظبي في الإمارات وتوفر تأشيرة الدراسة للعام الدراسي 2023-2024 وتوفر منحة دراسية كاملة لطلاب مرحلة البكالوريوس في مدينة أبوظبي، ويستعرض موقع "الدستور"، خلال هذا المقال تفاصيل التقدم للمنحة والمرحلة الدراسية والتخصصات المتاحة

شروط التقديم للمنحة جامعة أبو ظبي في الإمارات

-هذه المنحة متاحة للطلاب الذين حصلوا على معدل 97٪ أو أعلى في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة من المرحلة الثانوية (الصفوف 10 و 11 و 12) ، والذين تخرجوا حديثًا من المدرسة الثانوية والتحقوا بجامعة أبوظبي في نفس العام الذي انضموا إليه. التخرج من المدرسة الثانوية.

-استلام المنحة مشروط بالاختيار والموافقة الرسمية من الجامعة.

-المنحة قابلة للتطبيق على الفترة الزمنية التي يسجل فيها الطالب في جامعة أبوظبي بدوام كامل.

-استيفاء متطلبات إجادة اللغة الإنجليزية المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التخصصات المتاحة في منحة جامعة أبو ظبي

ليسانس الآداب في الاتصال الجماهيري.

بكالوريوس في إدارة الأعمال – عام.

بكالوريوس اتصال جماهيري.

بكالوريوس في الهندسة المعمارية.

بكالوريوس العلوم في الطيران.

بكالوريوس العلوم في الهندسة البية الحيوية.

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية.

بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية.

بكالوريوس العلوم في هندسة الكمبيوتر.

بكالوريوس العلوم في هندسة الأمن السيبراني.

بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية.

بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات.

بكالوريوس العلوم في التصميم الداخلي.

تمويل منحة جامعة أبوظبي

تقدم المنحة الدراسية الكاملة مساعدة مالية في شكل إعفاء بنسبة 100٪ عن الرسوم الدراسية ورسوم الطلب ورسوم التسجيل ورسوم الخدمات الطلابية ورسوم الخدمة الصحية.

الدول المتاحة للتقديم:

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن.

التقديم للجامعة مباشرة من خلال الرابط التالي من هنا حتى يوم 25 أغسطس 2023.