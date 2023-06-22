الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عودة منحة شباب الفنانين بمراسم حسن فتحي في القرنة بالأقصر

اعلن هاني أبو الحسن رئيس  قطاع صندوق التنمية الثقافية، انطلاق أعمال الفوج الأول بمنحة شباب الفنانين بمرسم خان حسن فتحي بالقرنة بمحافظة الأقصر، لدعم وتشجيع شباب الفنانين  تحت إشراف د. إبراهيم غزاله  أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، بحضور السفير رضا الطايفى  مدير صندوق مكتبات مصر العامة ووفد من مكتبة مصر العامة.

وقال رئيس  قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن هذه المنحة تعد بمثابة عودة العمل بمراسم قرية حسن فتحي، متمنيا أن تساهم هذه المنحة في بروز جيل جديد من شباب الفنانين، وإعادة مكانة مراسم خان حسن فتحي بالقرنة كمركز ثقافي وفني رائد، مضيفا على تأكيد وزيرة الثقافة  بتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني والمادي لهؤلاء الفنانين الشباب لتقديم منتج فنى متميز.

 شارك فى المنحة من محافظة المنيا فيلوباتير حليم عجيب معيد في كلية الفنون الجميلة بالأقصر، شارك "عجيب" في عده معارض منها صالون الشباب في الدورتين 32، و 33، كما حصل على المركز الثاني فى التصوير الزيتي لمسابقة إبداع للجامعات المصرية، الفنان مهند يوسف من ملوى  وهو معيد بكلية الفنون الجميلة بجامعة النهضة بمحافظة بنى سويف، شارك فى  العديد من المعارض و الملتقيات الفنية منها ورشه الشباب بملتقى الأقصر الدولي للتصوير 2016 ، وصالون الشباب بدورته الـ 33  بالاوبرا.
 

كما شاركت الفنانتان ايه سنوسى وهى خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، شاركت في العديد من المعارض منها: Printemps de artistes تحت رعاية السفارة الفرنسية، مؤسسة فاروق حسني للثقافة و الفنون ، وصالون الشباب بدار الأوبرا المصرية ، والفنانة ساره حجازي التي تستعد لمناقشة رسالة الماجستير بكلیة الفنون الجمیلة جامعة حلوان، وشاركت فى عدد من المعارض منها معرض فناني الغد الذي أقیم على ھامش الدورة الثانیة لملتقى شباب أكادیمیة الفنون عام 2019، كما حصلت على جائزة صالون الشباب عام 2020 .
تعد منحة شباب الفنانين في مرسم خان حسن فتحي بقرية القرنة بالأقصر فرصة قيمة للشباب الموهوب في الاستفادة من المنحة التي ستساهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لمستقبل واعد في مجال الفنون.

هانى أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية خان حسن فتحي بالقرنه وتشجيع شباب الفنانين السفير رضا الطايفى

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