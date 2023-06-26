منحة لدراسة الطب في كندا 2023 بتمويل كامل.. "التعليم العالي" تكشف التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل وكيفية التقديم لمنحة لدراسة تخصص الطب في كندا 2023، بتمويل كامل وهي منحة مقدمة بتمويل يصل لـ 20,000 دولار لدراسة التخصصات الطبية في كندا بمدينة مونتريال، جامعة ماجيل.

تفاصيل المنحة

تقدم كلية الطب والعلوم الصحية، برنامجًا طبيًا جامعيًا مدته أربع سنوات يؤدي إلى منح درجة MDCM (Medicinæ Doctorem et Chirurgiæ Magistrum). يعكس تعيين الدرجة التاريخ الغني لجامعة ماكجيل باعتبارها موطنًا لكلية الطب الأولى في كندا (انظر نبذة مختصرة عن تاريخ الطب في جامعة ماكجيل) ، والتمييز الأصلي بين كليات الطب والجراحة.

منهج الطب:

أطلقت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة ماكجيل بكل فخر منهاجها الطبي الجامعي في سبتمبر 2013. وتم تحديث المنهج السابق، الذي تم تطويره في التسعينيات ، بناءً على توصيات من تقرير التخطيط الاستراتيجي لكلية ماكجيل للطب ورابطة كليات الطب في كندا تقرير (“مستقبل التعليم الطبي في كندا – مشروع الطبيب الطبي”).

وجرى تطوير أحدث منهج MDCM على أساس مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مراجعة أفضل الممارسات في نظرية التعلم، وطرق دمج التقنيات الحديثة في مساحات الفصول الدراسية التي تم تجديدها.

التمويل:

يتم منح الطلاب المقبولين ما يلي:

مرتب 20 ألف سنويًا.

تذاكر السفر.

الرسوم الدراسية.

الإقامة.

التخصصات المتاحة

تخصصات البكالوريوس تحتوي -فقط- علي تخص (1) الطب، (2) طب الأسنان كما يلي:

DMD (Dentistry), MDCM (Medicine)

الأوراق المطلوبة

شهادة الدراسة.

رسالتين توصية

رسالة دافع

السيرة الذاتية.

صورة عن جواز السفر.

شهادة اللغة.

كيفية التقديم؟

١- قدم مجانًا عن طريق الرابط المباشر من خلال هذا الرابط

https://apply.mccallmacbainscholars.org/apply/

آخر موعد للتقديم

25 أغسطس