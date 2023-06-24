منحة دراسية "مدفوعة" بجامعة لوزان في سويسرا.. التفاصيل والشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحة جامعة لوزان 2024 للدراسة مجانا في سويسرا، وهي منحة ممولة بالكامل براتب شهري كبير بالفرنك السويسري والرسوم الدراسية الكاملة 2023-2024.

تأسست جامعة لوزان في لوزان بسويسرا عام 1537 الجامعة ثاني أقدم جامعة في سويسرا وواحدة من أقدم الجامعات في العالم التي تعمل بشكل مستمر، منح الماجستير عبارة عن منح للتميز تُمنح حصريًا للطلاب الذين تخرجوا من جامعة أجنبية وكانت نتائجهم الأكاديمية عالية جدًا.

تُمنح المنحة للحد الأدنى من الفترة القانونية للبرنامج الذي يختاره الطالب. تبلغ 1600 فرنك سويسري شهريًا من 15 سبتمبر إلى 15 يوليو (أو 10 أشهر في السنة) للمدة الكاملة للماجستير (سنة ونصف أو سنتين حسب الماجستير المختار)، باستثناء حالات نهائية الفشل بعد السنة الأولى.

المرحلة الدراسية

الماجستير

التمويل

الإعفاء من الرسوم الدراسية كاملة

راتب شهري 1600 فرنك سويسري حوالي 1750 دولارا أمريكيا

التخصصات المتاحة

كلية الأحياء.

كلية الحقوق والعدالة الجنائية والإدارة العامة.

كلية علوم الأرض والبيئة.

كلية الأعمال والاقتصاد.

كلية الفنون.

كلية العلوم الاجتماعية والسياسية.

كلية علوم الأديان.

كيفية التقديم؟

١- بعد ملئ استمارة التقديم أعلاه وتجهيز الملفات الإضافية.

٢- قم بارسال جميع الملفات عبر البريد إلي الجامعة في العنوان التالي:

Université de Lausanne

Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)

Bâtiment Unicentre

CH – 1015 Lausanne

Switzerland

شروط التقديم

أن يكون المتقدّم حاصل على شهادة بكالوريوس يتم الاعتراف بها من قبل الجامعة قبل بدء البرنامج الدراسي.

أن يكون المتقدّم يملك ضمن سيرته الذاتية إنجاز يميّزه عن غيره.

إثبات الجدارة في تحدّث اللغة الانكليزية أو الفرنسية تبعاً للبرنامج الدراسي.

آخر موعد للتقديم

1 نوفمبر 2023.