مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى المحافظات

زاد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من راغبي ضبط مواعيد الصلوات الخمس، ويعرض “الدستور” مواعيد كل فرض من الفروض الخمس في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية محور اهتمام الملايين من المصلين في كافة المحافظات ويمكنهم متابعة النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء ومتابعة توقيت كل صلاة وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:13 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:35 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:33 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 4:13 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:05 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:43 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:08 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:43 مساء.

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر الساعة 4:25 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:28 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:54 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:22 مساء.

موعد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:33 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:58 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:30 مساء.

موعد الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر الساعة 4:22 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:48 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:09 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:37 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:02 مساء.

موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 4:08 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:35 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:34 مساء.

موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:23 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:15 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:54 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:19 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:54 مساء.

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