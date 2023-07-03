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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار الأسعار الاسترشادية للحديد والأسمنت بمنتصف التعاملات

أسمنت وحديد
أسمنت وحديد

استقرت الأسعار الاسترشادية لمواد البناء التي تتمثل في أهم المنتجات حديد التسليح والأسمنت التي تعد عصب قطاع التشييد والبناء خلال متنصف تعاملات، الاثنين، لليوم السادس لإجازة عيد الأضحى.

ترجع أسباب تباطؤ حركة تدول البيع والشراء إلى استمرار إجازة قطاع التشييد والبناء التي تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 - 15 يومياً وفقًا بأن معظم قطاع التشييد من الريف والصعيد. 

ويرصد “الدستور” أسعار حديد التسليح بمنتصف تعاملات اليوم تسليم أرض المصنع غير شاملة النقل والنالون 

أسعار الحديد اليوم

نوع المنتج السعر 
سجل سعر طن حديد عز 38.300 الف جنية 
بلغ سعر طن حديد المصريين 37.600 الف جنية 
واصل سعر طن حديد بشاي 37.600 الف جنية 
وجاء سعر طن حديد العشري 38000 الف جنية 
وبلغ سعر طن حديد المراكبي 37.500 الف جنية 
وسجل سعر طن حديد العتال 35.600 الف جنية 
وسجل سعر طن حديد المعادي 34.600 الف جنية 
وبلغ سعر طن حديد الجارحي 37.000 الف جنية 
وجاء سعر طن حديد الكومي 36.600 الف جنية 
واوصل سعر طن حديد  العلا 36.000 الف جنية 
وبلغ سعر طن حديد ستيل 36.500 الف جنية 
وجاء سعر طن حديد عطية 35.600 الف جنية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم في البنوك وماكينات الصرافة

سعر اليورو اليوم الاثنين 3 يوليو في التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

أسعار الاسمنت خلال تعاملات منتصف اليوم 3 يوليو 2023

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار حركة تدول سعر طن الأسمنت بانواعه بالسوق المحلي تسليم أرض المصنع.

نوع المنتج الاسمنت سعر الطن 
بلغ سعر طن الاسمنت المهندس 2020 جنيهاً
بلغ سعر طن أسمنت  المسلح 2025 جنيها 
وجاء سعر طن أسمنت النصر 2010 جنيهاً 
وبلغ سعر طن أسمنت  الممتاز 2055 جنيها
وأوصل سعر طن أسمنت العامرية 2035 جنيها 
وسجل سعر طن أسمنت تايتان 2020 جنيها
وبلغ سعر طن أسمنت السويدي 2060 جنيهاً 
وجاء سعر طن أسمنت  العسكري بني سويف 1.870 جنيها 
وبلغ سعر طن أسمنت السويس 2040 جنيها 
وجاء سعر طن أسمنت سيناء 1890 جنيهاً 
وبلغ سعر طن أسمنت  حلوان 1990 جنيهاً
وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1.880 جنيها 
وبلغ سعر طن أسمنت مخصوص 1,990 جنيها 
وجاء سعر طن أسمنت  السهم 1.890 جنيها 
واوصل سعر طن أسمنت النهضة 1.820 جنيها 
وبلغ سعر طن أسمنت أسوان 1.780 جنيها 
سجل سعر طن أسمنت لمعلم 1.910 جنيها 
سجل سعر طن أسمنت أسيوط 1.800 جنيها 

 

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