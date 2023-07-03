استقرار الأسعار الاسترشادية للحديد والأسمنت بمنتصف التعاملات

استقرت الأسعار الاسترشادية لمواد البناء التي تتمثل في أهم المنتجات حديد التسليح والأسمنت التي تعد عصب قطاع التشييد والبناء خلال متنصف تعاملات، الاثنين، لليوم السادس لإجازة عيد الأضحى.

ترجع أسباب تباطؤ حركة تدول البيع والشراء إلى استمرار إجازة قطاع التشييد والبناء التي تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 - 15 يومياً وفقًا بأن معظم قطاع التشييد من الريف والصعيد.

ويرصد “الدستور” أسعار حديد التسليح بمنتصف تعاملات اليوم تسليم أرض المصنع غير شاملة النقل والنالون

أسعار الحديد اليوم

نوع المنتج السعر سجل سعر طن حديد عز 38.300 الف جنية بلغ سعر طن حديد المصريين 37.600 الف جنية واصل سعر طن حديد بشاي 37.600 الف جنية وجاء سعر طن حديد العشري 38000 الف جنية وبلغ سعر طن حديد المراكبي 37.500 الف جنية وسجل سعر طن حديد العتال 35.600 الف جنية وسجل سعر طن حديد المعادي 34.600 الف جنية وبلغ سعر طن حديد الجارحي 37.000 الف جنية وجاء سعر طن حديد الكومي 36.600 الف جنية واوصل سعر طن حديد العلا 36.000 الف جنية وبلغ سعر طن حديد ستيل 36.500 الف جنية وجاء سعر طن حديد عطية 35.600 الف جنية







أسعار الاسمنت خلال تعاملات منتصف اليوم 3 يوليو 2023

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار حركة تدول سعر طن الأسمنت بانواعه بالسوق المحلي تسليم أرض المصنع.