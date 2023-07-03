استقرار الأسعار الاسترشادية للحديد والأسمنت بمنتصف التعاملات
استقرت الأسعار الاسترشادية لمواد البناء التي تتمثل في أهم المنتجات حديد التسليح والأسمنت التي تعد عصب قطاع التشييد والبناء خلال متنصف تعاملات، الاثنين، لليوم السادس لإجازة عيد الأضحى.
ترجع أسباب تباطؤ حركة تدول البيع والشراء إلى استمرار إجازة قطاع التشييد والبناء التي تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 - 15 يومياً وفقًا بأن معظم قطاع التشييد من الريف والصعيد.
ويرصد “الدستور” أسعار حديد التسليح بمنتصف تعاملات اليوم تسليم أرض المصنع غير شاملة النقل والنالون
أسعار الحديد اليوم
|نوع المنتج
|السعر
|سجل سعر طن حديد عز
|38.300 الف جنية
|بلغ سعر طن حديد المصريين
|37.600 الف جنية
|واصل سعر طن حديد بشاي
|37.600 الف جنية
|وجاء سعر طن حديد العشري
|38000 الف جنية
|وبلغ سعر طن حديد المراكبي
|37.500 الف جنية
|وسجل سعر طن حديد العتال
|35.600 الف جنية
|وسجل سعر طن حديد المعادي
|34.600 الف جنية
|وبلغ سعر طن حديد الجارحي
|37.000 الف جنية
|وجاء سعر طن حديد الكومي
|36.600 الف جنية
|واوصل سعر طن حديد العلا
|36.000 الف جنية
|وبلغ سعر طن حديد ستيل
|36.500 الف جنية
|وجاء سعر طن حديد عطية
|35.600 الف جنية
أسعار الاسمنت خلال تعاملات منتصف اليوم 3 يوليو 2023
ويستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار حركة تدول سعر طن الأسمنت بانواعه بالسوق المحلي تسليم أرض المصنع.
|نوع المنتج الاسمنت
|سعر الطن
|بلغ سعر طن الاسمنت المهندس
|2020 جنيهاً
|بلغ سعر طن أسمنت المسلح
|2025 جنيها
|وجاء سعر طن أسمنت النصر
|2010 جنيهاً
|وبلغ سعر طن أسمنت الممتاز
|2055 جنيها
|وأوصل سعر طن أسمنت العامرية
|2035 جنيها
|وسجل سعر طن أسمنت تايتان
|2020 جنيها
|وبلغ سعر طن أسمنت السويدي
|2060 جنيهاً
|وجاء سعر طن أسمنت العسكري بني سويف
|1.870 جنيها
|وبلغ سعر طن أسمنت السويس
|2040 جنيها
|وجاء سعر طن أسمنت سيناء
|1890 جنيهاً
|وبلغ سعر طن أسمنت حلوان
|1990 جنيهاً
|وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل
|1.880 جنيها
|وبلغ سعر طن أسمنت مخصوص
|1,990 جنيها
|وجاء سعر طن أسمنت السهم
|1.890 جنيها
|واوصل سعر طن أسمنت النهضة
|1.820 جنيها
|وبلغ سعر طن أسمنت أسوان
|1.780 جنيها
|سجل سعر طن أسمنت لمعلم
|1.910 جنيها
|سجل سعر طن أسمنت أسيوط
|1.800 جنيها