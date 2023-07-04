رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023.. يتزايد البحث في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع “جوجل” حول رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، حيث يحرص الكثيرون على تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023 في موعدها.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023 إلكترونيا من خلال الآتي:

التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد بالضغط على خانة خدمات الشركة هنا.

ومن القائمة اضغط على إدخال قراءة الغاز، ثم اضغط على خانة تسجيل قراءة العداد، وحدد المنطقة التابع لها، ثم ادخل رقم المشترك، الذي يكون على فاتورة الغاز من خلال تحديد الشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية.

وفي النهاية يتم الضغط على اعرض، لتظهر أمامك البيانات باسم صاحب العداد والقراءة السابقة والحالية.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023.. طرق التسجيل



ويوجد طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023، منها:

- تسجيل القراءة من خلال مكاتب البريد المصري.

- تسجيل القراءة من خلال تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط).

- تسجيل القراءة عن طريق تطبيق محفظة فون كاش.

- تسجيل القراءة من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.

- تسجيل القراءة من خلال إبلاغ محصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS في أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق «القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر».

استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن شهر يوليو 2023

يذكر أن وكشفت الشركة عن استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن شهر يوليو 2023، من السبت 1 يوليو، وحتى يوم 20 من نفس الشهر، وحذرت الشركة من تأخير التسجيل خلال الفترة المذكورة، حتى لا تتراكم فاتورة الغاز المنزلي ومن ثم تضاعف القيمة في الشهر التالي.