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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023

بتروتريد
بتروتريد

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023.. يبحث عدد من المواطنين عن خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023، لتفادي تراكم قيمتها وتجنب غرامات التأخير في السداد.

ومن جانبهم، أكد موظفو شركة بتروتريد أنه يتم قراءة عداد الغاز من اليوم الأول حتى اليوم العشرين من كل شهر، ويمكن سداد الفاتورة من اليوم الأول حتى نهاية الشهر. 

ويتضمن التقرير التالي كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023

للاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023 يرجى اتباع جميع الخطوات الآتية:


فتح الرابط التالي: https://www.petrotrade.com.eg/.
تحديد خانة قراءة العدادات.
كتابة البيانات المتعلقة بصاحب ذلك العداد والذي قد تعاقد مع هذه الشركة بشكل تفصيلي.
بعد ذلك يتم تحديد المكان المخصص من أجل تركيب العداد بشكل تفصيلي ويكون كما يلي:
الشقة.
الدور.
العقار. 

الشارع.
أيضا المنطقة بعدها الحي.


إدخال القراءة المتعلقة بالعداد والتي تكون متألقة من عشرة ارقام داخل الأماكن الخاصة بها.

يتم بعد هذا الضغط على كلمة استعلام.
وفي الختام يتم إظهار المبلغ المجمل المراد دفعه وكذا القيمة المتعلقة باستهلاك الغاز الشهري.

 

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استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر يوليو 2023.. كيفية سداد الفواتير

تقدم بتروتريد طرقًا سهلة لسداد فواتير الغاز، حيث يمكن الدفع عبر الموقع الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان، أو المحافظ الإلكترونية مثل محفظة الفون كاش من البنك الأهلي ومحفظة BM من بنك مصر، كما يمكن الدفع عبر مواقع مثل ماي فوري وجوميا، وشركات التحصيل الإلكتروني POS المنتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع، أو عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية. وإذا لم يتم الدفع في الموعد المحدد، سيتم فرض غرامة أو وقف الخدمة.

 

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