الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد لشهر يونيو 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد

أتاحت شركة بتروتريد للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز وتسديد قيمتها إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال أتباع الخطوات التالية

- الدخول إلى موقع الشركة الإلكترونى من خلال الضغط على هذا الرابط https://www.petrotrade.com.eg

- الضغط على تسجيل قراءة العداد.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة والتاكد من كتابتها بطريقة صحيحة.

- تحديد مكان تركيب العداد ( الشقة - العقار - المنطقة - العقار - الحي القاطن به).

إدخال قراءة العداد والمكون من عشرة أرقام من خلال الخانات المخصصة له.

- الضغط على كلمة "استعلام".

- فى نهاية الخطوات السابقة تظهر قيمة المبلغ المطلوب دفعه أو سداده

تعرف على طريقة سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يونيو 2023

خلال الدخول على موقع شركة بتروتريد يمكنك دفع الفاتورة "الغاز" من خلال عدة طرق من خلال الخطوات التالية:

-الدخول على موقع الشركة الرسمي من خلال لاضغط على هذا الرابط

https://www.petrotrade.com.eg

- الضغط على كلمة سداد

طرق دفع قيمة فاتورة الغاز التى تظهر من خلال :

-الفيزا البنكية.

-من خلال خدمة فوري

-أو من خلال خدمة سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي أو بي.

- يمكن سداد قيمة فاتورة الغاز من خلال المحافظ الإلكترونية وهى

1- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

-2- محفظة BM من بنك مصر.

- يمكن سداد قيمة الفاتورة من خلال المواقع الإلكترونية

1- موقع ماي فوري.

2- موقع جوميا.

موعد سداد فاتورة الغاز شهريا

أكدت شركة الغاز «بتروتريد» أنها تستقبل طلبات قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيا حتى يوم 20 من الشهر المراد دفع قيمة الفاتورة الخاصة به