ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد لشهر يونيو 2023

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

 

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد

أتاحت شركة  بتروتريد للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز وتسديد قيمتها إلكترونيا من خلال  الدخول على الموقع الرسمي للشركة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال أتباع الخطوات التالية 

- الدخول إلى موقع الشركة الإلكترونى من خلال الضغط على هذا الرابط https://www.petrotrade.com.eg

 

- الضغط على تسجيل قراءة العداد.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة  والتاكد من كتابتها بطريقة صحيحة.

- تحديد مكان تركيب العداد ( الشقة - العقار - المنطقة - العقار - الحي القاطن به).

إدخال قراءة العداد والمكون من عشرة أرقام من خلال الخانات المخصصة له.

- الضغط على كلمة  "استعلام".

- فى نهاية الخطوات السابقة تظهر قيمة المبلغ المطلوب دفعه أو سداده 

 

تعرف على طريقة سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يونيو 2023

خلال الدخول على موقع شركة بتروتريد يمكنك دفع الفاتورة "الغاز" من خلال عدة طرق من خلال الخطوات التالية:

 

-الدخول على موقع الشركة الرسمي من خلال لاضغط على هذا الرابط

https://www.petrotrade.com.eg

 

 - الضغط على كلمة سداد

طرق دفع قيمة فاتورة الغاز التى تظهر من  خلال :

-الفيزا البنكية.

-من خلال خدمة فوري

-أو من خلال خدمة سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي أو بي.

- يمكن سداد قيمة فاتورة الغاز من خلال المحافظ الإلكترونية وهى 

1- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

-2- محفظة BM من بنك مصر.

-  يمكن سداد قيمة الفاتورة من خلال المواقع الإلكترونية

1- موقع ماي فوري.

2- موقع جوميا.

 

موعد سداد فاتورة الغاز شهريا 

أكدت شركة الغاز «بتروتريد» أنها تستقبل طلبات قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيا حتى يوم 20 من الشهر المراد دفع قيمة الفاتورة الخاصة به

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد رابط الموقع الرسمى لشركة الغاز بتروتريد طرق دفع قيمة فاتورة الغاز موعد سداد فاتورة الغاز شهريا شركة بتروتريد

الأكثر قراءة

بوتين يشكر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع مجموعة "فاجنر"

أحمد مجاهد: المثقفون نجحوا فى إقناع الشعب بأن الإخوان "مش بتوع ربنا"

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى حمل رقبته على كفه فى 30 يونيو

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": المثقفون عادوا للفردية ولم يحافظوا على زخم 30 يونيو

محافظ الغربية يتفقد شادر بيع اللحوم البلدى الحية والطازجة بسعر 250 جنيه للكيلو

هل نمتلك من يتصدى لفكر الإخوان؟.. الدكتور أحمد مجاهد يجيب لـ "الشاهد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية