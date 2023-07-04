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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أولى ثانوي.. موقع تقديم الثانوية العامة 2023

ثانوية عامة
ثانوية عامة

موقع تقديم الثانوية العامة 2023.. الأكثر بحثا من جانب الطلاب وأولياء الأمور على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تم البدء في تقديم طلبات الثانوية العامة 2023 منذ السبت الماضي، لتنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والفني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية عام 2022/2023 والراغبين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية. 

ومن جانبها، أعلنت مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي "عام وفني"، وسيستمر التقديم حتى يوم الخميس القادم 13 يوليو 2023.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي موقع تقديم الثانوية العامة 2023:

موقع تقديم الثانوية العامة 2023

موقع تقديم الثانوية العامة 2023.. يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوية (عام - فني) بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، الدخول على رابط التقديم من هنا.

موقع تقديم الثانوية العامة 2023.. خطوات التقديم الإلكتروني بالصف الأول الثانوي

-الدخول إلى موقع التقديم من خلال الرابط المخصص هنا، ثم الضغط على خانة التسجيل.
-بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول، ثم الضغط على "الدخول إلى التنسيق".

-إملاء الرغبات، وسيظهر صفحة تقديم الرغبات لترتيبها حسب رغبة كل طالب، ثم يتم اختيار نوع التعليم المتاح له حسب درجته، واسم المديرية أو اسم الإدارة.
-يختار الطالب اسم المدرسة التي يرغب في التقديم فيها، ويظهر الحد الأدنى للدرجات لكل نوع تعليم، ثم يضغط على زر "مراجعة الرغبات وحفظها".

وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الثانوي 2023

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات


يذكر أنه تم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 في جميع المحافظات من قبل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب الذين حصلوا على شهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، وفيما يلي تفاصيل التنسيق:

تنسيق محافظة القاهرة للثانوية العامة 2023: 240 درجة.
تنسيق محافظة الشرقية للثانوية العامة 2023: 238 درجة.
تنسيق محافظة الجيزة للثانوية العامة 2023: 218 درجة.
تنسيق محافظة المنيا للثانوية العامة 2023: 230 درجة.
تنسيق محافظة أسيوط للثانوية العامة 2023: 240 درجة.
تنسيق محافظة القليوبية للثانوية العامة 2023: 240 درجة.
تنسيق محافظة الغربية للثانوية العامة 2023: 236 درجة.
تنسيق محافظة المنوفية للثانوية العامة 2023: 230 درجة.
تنسيق محافظة الإسماعيلية للثانوية العامة 2023: 230 درجة.
تنسيق محافظة الإسكندرية للثانوية العامة 2023: 225 درجة.
تنسيق محافظة سوهاج للثانوية العامة 2023: 258 درجة.
 

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