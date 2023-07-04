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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة التعليم الفني.. نتيجة الثانوية الصناعية 2023

الثانوية الصناعية
الثانوية الصناعية

تعتمد وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية الصناعية والدبلومات الفنية عقب انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق المستمرة حتى الآن في كنترولات الدبلومات الفنية.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الكتروني لعرض نتيجة الثانوية الصناعية ونتيجة الدبلومات الفنية، وتعرضه الدستور في التقرير التالي. 

نتيجة الثانوية الصناعية 2023

ينتظر الطلاب نتيجة الشهادة الثانوية الصناعية، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لأوراق الامتحانات للتأكد من حصول الطلاب على درجاتهم الحقيقية. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم والمواد المتبقية لباقي الشعب

رابط فعال نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية الصناعية  خلال أيام من الآن، وكان طلاب الدبلومات الفنية قد أجروا امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023 خلال الفترة من 27 مايو الماضي، حتى مطلع يونيو الماضي، ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أدى 715432 طالبا وطالبة الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في 114 مادة بعدد 2524 لجنة في كل التخصصات.

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية بوابة مركز المعلومات نتيجة الثانوية الصناعية 2023، ويستطيع الطلاب الحصول عليها باتباع الخطوات التالية : 

الدخول عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الثانوية الصناعية 2023 أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://fany.emis.gov.eg/

ومع إتاحة نتيجه الشهاده الثانويه الصناعيه سيتم تفعيل الرابط ، فقم بعدها باختيار الثانوية الصناعية وكتابة رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة وستظهر في لحظات عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي خلال أيام من الآن. 

ومن خلال نفس الرابط يستطيع جميع طلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها «دبلوم صناعي – دبلوم زراعي – دبلوم تجاري » الإطلاع على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية. 

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صناعي - زراعي - تجاري.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الثانوية الصناعية نتيجة الدبلومات الفنية نتيجه الشهاده الثانويه الصناعيه موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية بوابة مركز المعلومات

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