رابط فعال نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023.. حيث ارتفعت معدلات البحث والاستعلام من آلاف الطلبة والطالبات بالمدارس الفنية التجارية بمختلف محافظات مصر، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023، في ظل انتظار اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورغبة آلاف الطلاب في دخول المعاهد العليا التجارية لفرصة تعليم أفضل.

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نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، بعد إرتفاع معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس للعام الدراسي الحالي، في ظل إنتظار آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتيجة رسميًا خلال يوليو الحالى.



موعد نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

كذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات ورصد الدرجات والمجموع الكلى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وأيضًا الاستعداد لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023 خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، بعد إتمام مراجعتها واعتمادها من وزير التعليم.



خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس



كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة خطوات ينبغي إتباعها للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس، والتى تتمثل في الآتي:

1- الدخول على بوابة التعليم الفنى للحصول على نتيجة الدبلوم.

2- إدخال رقم جلوسك، وأيضًا تحديد المحافظة المقيم بها.

3- كتابة بيانات المدرسة التقيد بها بدقة

4- إختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عام 2023 .

5- الضغط على كلمة عرض النتيجة النهائية.

6- تظهر نتيجة الشهادة الثانوية التجارية للعام الدراسي الحالي لك على الشاشة.

7- استلام النتيجة النهائية لدبلوم المدارس الفنية التجارية من خلال الرابط المخصص لذلك.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023



فى النهاية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023، فور اعتمادها من الوزير المختص الدكتور رضا حجازي، والحصول عليها من خلال رابط الموقع الإلكتروني منهما.

فى الختام، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة عقب إنتهاء أعمال تصحيح ورث الدرجات.