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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى فى طريق المحور

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق المحور نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق المحور- أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى للعلاج اللازم.

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