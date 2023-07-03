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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مع بداية اليوم يحرص جميع المسلمين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، بشكل يومي لأداء الصلاة في وقتها الصحيح، للتقرب من الله عز وجل، وخروج الطاقة السلبية، ولكي تطمئن القلوب.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في محافظات مصر

ننشر لكم "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 3 يوليو فى بعض من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3 يوليو فى القاهرة:

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الاثنين 12:59 م

موعد صلاة العصر 35: 4 م

موعد صلاة المغرب اليوم 8:01 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 9:33 م

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:11 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 1:03 م

موعد صلاة العصر 4:42 م

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 8:08 م

موعد صلاة العشاء اليوم 9:43 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين 3 يوليو

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:05 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:55 م

موعد صلاة العصر 4:32 م

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م.

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:08 ص

وقت صلاة الظهر اليوم 12:47 م

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 4:17 م

وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:44 م

وقت صلاة العشاء اليوم الإثنين 9:13 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:53 م

موعد صلاة العصر 15: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 9:09 م

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