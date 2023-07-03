ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 فى محافظات مصر
مع بداية اليوم يحرص جميع المسلمين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، بشكل يومي لأداء الصلاة في وقتها الصحيح، للتقرب من الله عز وجل، وخروج الطاقة السلبية، ولكي تطمئن القلوب.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في محافظات مصر
ننشر لكم "الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 3 يوليو فى بعض من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3 يوليو فى القاهرة:
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الاثنين 12:59 م
موعد صلاة العصر 35: 4 م
موعد صلاة المغرب اليوم 8:01 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 9:33 م
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:11 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 1:03 م
موعد صلاة العصر 4:42 م
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 8:08 م
موعد صلاة العشاء اليوم 9:43 م.
مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين 3 يوليو
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:05 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:55 م
موعد صلاة العصر 4:32 م
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م.
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:08 ص
وقت صلاة الظهر اليوم 12:47 م
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 4:17 م
وقت صلاة المغرب اليوم الإثنين 7:44 م
وقت صلاة العشاء اليوم الإثنين 9:13 م.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:53 م
موعد صلاة العصر 15: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 9:09 م