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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ضمن أنشطة لجنة الصلاة بالكنيسة الأسقفية.. تنظيم أيام روحية بالإسكندرية والسويس للصلاة والتسبيح

الكنيسة
الكنيسة

نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يوماً للصلاة من أجل مدن القناة، وذلك بكنيسة المخلص الأسقفية بالسويس، حيث تضمن فترات تسبيح وعبادة وصلوات، إذ يأتي اليوم ضمن مجموعة أيام تنظمها لجنة الصلاة على مدار السنة في الكنائس الأسقفية المختلفة.

بدأ اليوم بترحيب القس عادل توما راعي الكنيسة بالحضور، كما تحدث العميد هاني شنودة المشرف على الكنائس الأسقفية بمدن القناة عن كيفية أن نسلك حسب مشيئة الرب.

وتابع القس مينا حلمي مسؤول لجنة الصلاة بقراءة من الكتاب المقدس قائلًا: إن كنا نريد أن نتبع الله يجب أن ننزع كل الآلهة الغريبة ونعبده وحده، كما اختُتمت أملڤيا عوني عضو لجنة الصلاة اليوم بكلمة عن الاتحاد معاً كشعب الله وعن محبة يسوع لتلاميذه.

وفي سياق متصل، نظمت لجنة الصلاة يوماً من أجل الكنائس الأسقفية بالإسكندرية من داخل كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية وكنيسة جميع القديسين بستانلى و كنيسة يسوع الملك بالرأس السوداء.

ورحب القس ديفيد عزيز عميد (منصب كنسي)  كاتدرائية القديس مرقس بالحضور، كما تحدث القس مينا حلمي عن قصة نحميا و الأخبار الصعبة والضيقات التي واجهته، إذ كانت الصلاة هى طريقه لحى يتخطى الصعاب.


تضمن اليوم فترات تسبيح بقيادة القس رامي رأفت، بالإضافة لصلوات من أجل الكنائس الأسقفية بالإسكندرية ومن أجل شعبها وذلك بقيادة أملفيا عوني عضو لجنة الصلاة وهاني جمال، حيث اختتم اليوم بالصلاة من العميد ديفيد عزيز.

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