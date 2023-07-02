بعد فقدها النطق.. ما سبب إصابة المذيعة "أميمة بدرى" وآخر تطورات حالتها الصحية؟

تصدَّر اسم المذيعة أميمة بدري مراسلة شبكة قنوات "DMC" محركات البحث المُختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عقب ظهورها في فيديو وإعلانها خبرا صادما لمتابعيها.

ونشرت المذيعة المصرية مقطع فيديو مؤثرا أعلنت فيه أنَّها فقدت النطق بسبب الحزن، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُطالبه من خلاله الدعاء لها.

وقالت أميمة في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتداوله الكثيرون وحصد ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشره: "شكرًا لكل حد بيسأل وبيطمن عليا بس ده حالي وصوتي طلع حبه الصبح ومكنش في أي صوت ولا حركة في شفايفي ولسه تعبانة فمش عارفة ولا قادرة أتواصل معاكم قولت أطمنكم بحالي هنا أسهل .. دعواتكم والحمد لله على كل شىء".

وأعلنت أميمة، خلال الساعات القليلة الماضية، نقلها إلى المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية، عقب فقدها النطق تمامًا، حيثُ أجرت العديد من الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية التي أظهرت عدم إصابتها بجلطة، موضحة: "الحمد لله مفيش جلطة بس للأسف فقدت النطق".

وأضافت في منشورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا روحت المستشفى بسبب إني زعلت جامد ادعولي دعوة صادقة أنا محتاجة لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني بس حرفيا مش قادرة من الصدمة".

وتابعت: «أنا دكتور كتبلي أدوية وقالي لازم أرتاح تمامًا وخلال 3 أيام لو مش اتحسنت ورجعت أتكلم هتابع مع دكتور أعصاب وأعمل جلسات كهرباء لأعرف أتحسن».

وطالبت أميمة كل متابعيها بالدعاء لها وعودتها بالتحسن، قائلة: «ادعولي أعرف أنطق تاني وأرجع لحياتي أنا نفسيا مش أحسن حاجة دعواتكم وشكرا للتواصل معايا ولكل واحد حاول يكلمني ويساعدني وشكرا للي جالي البيت ووداني المستشفي دعواتكم».

وقبل ساعات قليلة حرصت أميمة بدري على أن تطمئن الجمهور على حالتها الصحية، وقالت من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة فيه: "بطمنكم أنا أحسن شوية".