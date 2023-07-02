ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتنفيذ 104 أحكام قضائية خلال 24 ساعة

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كل المنافذ؛ للتصدي لمحاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 1386 مخالفة مرورية، وتنفيذ 104 أحكام قضائية، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.